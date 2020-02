(Görüntülü) Sera Gölü'ne, Karadeniz usulü temizlik

Fatih TURAN -Emre KOLTUK AKÇAABAT(Trabzon),(DHA - TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı. Trabzon\'da, 22 Ağustos\'ta etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi alan bölgeye gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği ve taşkın koruma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'inci Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürlüğü proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı. Gün boyu gölde temizlik çalışması yürüten işletme sahipleri, göl kıyısına sürüklediği odun ve atıkları kıyıya çıkarıyor. Gölün dar bir alanını temizleyebilen işletmeciler, her sel taşkınında yaşanan kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını istiyor. \'KİRLİLİĞİ GÖREN BİR DAHA GELİR Mİ\' İşletme sahibi Erol Kuzur, göl yüzeyinde görüntü kirliliği oluştuğunu belirterek gelen turistlerinde bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. Gölü temizlemek için harekete geçtiklerini anlatan Kuzur, Yetkililere haber verdik ama bir gelişme olmadı. Baktık olmuyor, kendi imkânlarımızla temizliğe başladık. Kayığın önüne ağ monte ettik. Gölün yüzeyinde biriken atıkları bu yöntemle temizlemeye çalışıyoruz. Burası turizm cenneti ama biz yeterince değerlendirip, koruyamıyoruz. Burası artık görülsün ve sahip çıkılsın. Burası cennet ama bu kirliliği gören bir daha buraya gelir mi diyerek göl için kalıcı çözüm bulunmasını istedi. \'BU YÖNTEMLE 1 YILDA TEMİZLEYEMEYİZ\' Gölde kayıkla temizlik çalışmasına katılan Özer Civelek de gölün mevcut kirli halini hak etmediğini belirterek Kendi imkânlarımızla, yağmur çamur demeden zor şartlara rağmen gölü temizlemeye çalışıyoruz. Kentte gezilebilecek turistik yerlerinden başında gelen bu göl şu an hak etmediği halde. Su devamlı yükselip alçalıyor, temizlik güçlükle yapılıyor. Burada gezinti yapılan deniz bisikletlerinin altı da hasar gördü. İnsanlar bu pislikten ötürü geri dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar hoşnut kalsınlar diye bizler ancak bu kadar yapabiliyoruz. Basit bir makineyle burası çok kısa sürede temizlenebilir. Biz bu yöntemle biz 1 yılda temizleyemeyiz diye konuştu. \'TURİSTLER BURADA PİSLİK GÖRÜYOR\' Turizmci ve işletme müdürü Halil İbrahim Kilit ise gelen turistlerin kötü manzara karşısında sitem ve şikayette bulunduklarını belirterek Afet yaşadık göl bu hale döndü. Bizler ve buradaki tüm çalışanlar kendi imkânlarımızla temizlik yapmaya başladık. \'Turizm cenneti\' diyoruz, istiyoruz ki buna devlet yetkililerimiz bir el atsın. Niye Uzungöl\'e el atılıyor da buraya el atılmıyor Her şey ortada, misafirlerimiz burada pislik görüyor. Turistler bize sitem ediyor ifadelerini kullandı. Gölü ziyarete gelen Muhammet Çelik , gördüğü manzara karşında şok yaşadığını belirterek Muhteşem doğa içindeki göle bu manzara yakışmıyor dedi. GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI Sera Deresi Vadisi?nde, 1950\'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan kara yolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında, bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan \'GeoArmeGeosentetik donatılı duvar\' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.