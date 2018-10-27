(Görüntülü) Selde ölen 6 Suriyelinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Suriye sınırında, önceki gün Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 6 Suriyelinin cenazesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan ülkelerine gönderildi. Hatay\'ın Yayladağı ilçesi yakınlarında önceki gün saat 15.00 sıralarında, Suriye\'nin Bayır- Bucak bölgesinden Türkiye\'ye geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sel sularına kapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, 6 Suriyeli erkeğin cesedine ulaşıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde yapılan otopsi ve kimlik tespitinin ardından cenazeler defnedilmek üzere Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Suriye\'ye gönderildi.