(Görüntülü) Sel gitti, izi kaldı

Murat AYDIN OLUR (ERZURUM), (DHA) ERZURUM\'un Olur ilçesinde önceki gece yarısı şiddetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su taşkınlarının zararı, hava aydınlanınca gün yüzüne çıktı. ve işyerlerinde su baskınları yaşandı, ekili alanlar zarar gördü. Sağlık ocağı kullanılmaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı sel nedeniyle Artvin istikametine giden karayolu 7 saat trafiğe kapandı. Gece yarısı gökten bardaktan boşanırcasına yağan sağanak yağmurun ardından gelen sel suları Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü\'nün Bağlar Mahallesindeki sağlık ocağını kullanılmaz hale getirdi, birçok ev, işyeri ve inşaatları bastı. Olur- Artvin karayolu dağlardan gelen çamur nedeniyle yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kaldı. Erzurum\'un Oltu ilçesindeki karayolları ekipleri sabah erkende saatlerinde yolları açmaya çalıştı. Gece boyu bekleyen araçlar kontrollü geçişlerle yollarına devam edebildi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Ormanağzı Köyü Muhtarı Serkan Aktürk, Yaşadığımız seldeğil adeta bir afetti. Bir çok ev, işyeri, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Halkımız çok zor durumda. İnşallah devletimiz yanımızda olacak ve yaralarımızı saracaktır. Sağlık personelini gece zor kurtardık. Az kalsın sel sularına kapılıp gidecekti. Sağlık ocağımız kullanılmaz halde. Bir hastamız olsa ne yapacağız Yetkililerimizin bir an önce yaralarımızı sarmasını istiyoruz diye konuştu. Ormanağzı köyünde kahvecilik yapan Turan İnan ise Gece yağan yağmurun ardında gelen sel suları kahvemi bastı. İçme suyu şebekemizi tahrip etti, ekili alanlar büyük zarar gördü. Yapımı devam eden inşaatlardaki kireç, çimento ve tahtalar zarar gördü. Tek sevincimiz can kaybanın olmaması dedi..