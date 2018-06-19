(Görüntülü) Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı başladı (1)

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA/GİRNE, (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\'nde düzenlenen \"Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\" bugün başladı. Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde KKTC\'de her yıl düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın basın brifingine Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gündüz başta olmak üzere çok sayıda subay ve sivil personel katıldı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli\'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak üzere çok sayıda yakını da brifingde hazır bulundu. Nükhet Gönyeli\'ye Tuğgeneral Tevfik Algan ve Tuğamiral Bülent Olcay tarafından plaket verildi. 84 ARAMA KURTARMA FAALİYETİ YAPILDI Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan, tatbikatın kara ve deniz safhası olmak üzere 3 senaryo halinde yapılacağını açıkladı. Bugüne kadar gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin veriler de paylaşan Tuğgeneral Algan, \"KKTC Arama Kurtarma birliklerince 26 Mart 2003 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa-Karpaz güney bölgesinde 29, Girne bölgesi 46, Erenköy bölgesinde 6 ve uluslararası sularda 3 olmak üzere toplam 84 adet arama kurtarma faaliyeti görevi icra edilmiştir\" dedi. KARA SAFHASI BUGÜN BAŞLADI Arama kurtarma tatbikatına Türkiye ve KKTC dışındaki 5 ülkeden 7 kişi katılıyor. Kara safhası ile bugün başlayan tatbikatın, deniz safhasının ise yarın yapılması planlanıyor.