(Görüntülü) Şehit Ayşegül Pürnek'in adı anaokulunda yaşayacak

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ANKARA\'da 2 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memuru Ayşegül Pürnek\'in (32) adı, memleketi Kayseri\'de anaokuluna verildi.



Şehit Ayşegül Pürnek\'in adının anaokulana verilmesi programına Vali Şehmus Günaydın, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, şehit Ayşegül Pürnek\'in annesi Gülay Pürnek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program anaokulu öğrencilerinin çeşitli gösterileriyle başladı. Törende açılış konuşması yapan Gülay Pürnek, \"Şehitlik, Allah katında en yüce makamlardandır. Peygamberlerin makamı olan şehadet ile kızım Ayşegül\'de şereflendirildi. Ben rabbimin hükmüne boyun eğdim. Can kızımı şehit verdim. Ancak bütün çocukları, öğrencileri kızım ve oğlum kabul ettim. Vatan bedenimizdeki kalptir. Kalbimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Baki olan vatandır. Ben vatanımız için böyle bir evlat yetiştirdiğim için gururluyum\" diye konuştu.



Vali Şehmus Günaydın ise, \"Bu vatanı ilelebet aziz vatanımızın yurdu olarak tutmak için bedel ödüyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar hiç durmadı, durmayacaklar. 1176 yılında geldiler ve geldikleri gibi de gittiler. Daha sonra Çanakkale\'de geldiler, geldikleri gibi gittiler. Kurtuluş Savaşında, Sakarya\'da, Dumlupınar\'da geldiler, geldikleri gibi gittiler. Bu hainler aynı zamanda 15 Temmuz\'da geldiler, yine geldikleri gibi gittiler. Bu büyük millet aziz vatan üzerinde hesabı olanlara her zaman gerekli dersi verdi. Allah\'ın izniyle bundan sonra da vermeye devam edecek. Tabii bunun içinde bizim de güçlü olmamız lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım\" ifadelerini kullandı.