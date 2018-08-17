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(Görüntülü) Şehit ateşi Diyarbakır'a düştü

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- ADIYAMAN'da PKK'lı teröristlerle yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın acı haberi memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki ailesini verildi

17 Ağustos 2018 00:45

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlerle yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın acı haberi memleketi Diyarbakır\'ın Ergani ilçesindeki ailesini verildi.

Adıyaman\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 asker arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın acı haberi, memleketi Ergani\'deki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Kürşat Yılmaz\'ın babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, cenazeyi almak için Adıyaman\'a gitti.
 

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