(Görüntülü) Şehit astsubayın babası: Kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- BİNGÖL\'de, geçen yıl Astsubay Mustafa Sefa Kök\'ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan \'Yona Dersim\' kod adlı Erol Ulacan adlı PKK\'lı teröristin, 15 Ağustos\'ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit Babası Sefa Kök, \"Çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu\" dedi. Oğullarını şehit eden hainin öldürüldüğüne dair haberi daha önce edindiklerini ancak kesin bilginin otopsi sonrası belirleneceği yönünde bilgilendirildiklerini aktaran baba Sefa Kök, \"Dün oğlum şehit olduğunun seneyi devriyesinden bir gün sonrası öldürülen teröristlerin otopsi raporları geldi. Bu duygu ayrı bir şey, çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu. Oğlum şehit olup gitti ama bize büyük bir itibar bıraktı. Bir şehit babası olmak ayrı bir duygu\" diye konuştu. Şehit annesi Döndü Kök ise oğlunu şehit eden hainin öldürülmesinden mutluluk duyduğunu söyleyerek, \"Daha hepsinin ölmesini isterim, bütün şehit ailelerinin hepsinin inşallah benim gibi içi bir nebze de olsa rahatlar. Yine de çocuğumun yokluğu beni mahvediyor, üzülüyorum. Ama mertebesi çok güzel. Bana, \'anne\' demesini bile özledim\" dedi. Oğlunun kanını yerde bırakmayan askerler için de her gün dua ettiğini belirten Anne Döndü Kök, \" Allah\'ım onları korusun. Allah annelerine, babalarına, eşlerine çocuklarına acılarını göstermesin. Sabah akşam onlara dua ediyorum. Allah\'ım güçlerini kuvvetlerini artırsın\" diye konuştu. ELİF, BABASININ RESMİNE SARILIYOR Oğlu şehit olduktan sonra doğan torunu Elif\'in babasının asker kıyafetli fotoğraflarını görünce sarıldığını söyleyen Döndü Kök, \"İsmini de oğlum Bingöl\'e gitmeden \'Hadi karar verelim\' dedi. Üç isim vardı aklında ama \'benim kızımın ismi Elif olsun, adı gibi dimdik olsun\' dedi. \'Elif koyalım\' dedi. Kendi çocuğunu görmedi ama ismini Elif koyduk. Elif, babasının resmini görünce hemen \'baba\' diye sarılıyor. Sivil kıyafetli resimlerini görünce seslenmiyor ama askeri kıyafetli resimlerini gördüğü zaman \'baba\' diyor. Babasının şehadetinden 24 gün sonra dünyaya geldi kızımız. Konuşmaya başlayınca zaten ilk \'baba\' dedi. Allah oğluma rahmet eylesin. Evimin direğiydi, her şeyimizdi\" dedi.