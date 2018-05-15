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(Görüntülü) Şase numarası değiştirilen araçlara el konuldu

Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) Adana'da motor ve şase numarası değiştirilen otomobil ve minibüs yakalandı

15 Mayıs 2018 14:26

Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) Adana\'da motor ve şase numarası değiştirilen otomobil ve minibüs yakalandı. Ekipler, Seyhan ilçesinde plakasız ilerleyen otomobili durdurdu. Yapılan araştırmada, plaka numarasının 13 EC 872 olduğu anlaşılan aracın şaşe ve motor numarasının değiştirilmiş olduğu saptandı. Polis, yol kontrolü sırasında durdurduğu 01 HM 631 plakalı minibüste yaptığı incelemede, aracın motor ve şase numarasının değiştirildiği fark etti. Her iki aracada el konulurken, Sürücüleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis araçların gerçek sahiplerini araştırıyor.

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