(Görüntülü) Şarkikaraağaç'ta kaza 4 yaralı

Hasan UĞUR ŞARKİKARAAĞAÇ, (DHA) Isparta\'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücü Halil Çiftçibaşı (58) ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç Otogar Kavşağında meydana geldi. Halil Çiftçibaşı\'nın kullandığı 53 DD 033 plakalı kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız\'ın kullandığı 32 AAG 611 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Halil Çiftçibaşı ile aynı araçtaki eşi Saadet, çocukları Burak ve Halil Arda Çiftçibaşı yaralandı. Eşi ve çocuklarının hafif yaralandığı kazada araçta sıkışan Halil Çiftçibaşı itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Halil Çiftçibaşı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Eşi ve çocukları da aynı hastaneye götürüldü.