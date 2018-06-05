(Görüntülü) Şarkıcı Nihat Doğan'ın "Alçak gardiyanlar" davası reddedildi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BİR televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi davası sanığı askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz koruma memurlarına \"alçak gardiyanlar\" dediği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Nihat Doğan hakkındaki dava, aynı suçtan daha önce açılan davalar bulunması nedeniyle reddedildi. Şarkıcı Nihat Doğan bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara takım elbiselerle gelmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Doğan\'ın, \"Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ’cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz\" demişti. Doğan\'ın tepki çeken sözleri üzerine sayıları bini bulan infaz koruma memuru, Nihat Doğan\'ın kişilik haklarına saldırdığını, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Nihat Doğan hakkında Ankara, İstanbul ve Muğla asliye ceza mahkemelerinden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle \"Hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarından dava açılmıştı. DAVA REDDEDİLDİ İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Nihat Doğan, \"Tarafımca herhangi bir hedef gözetilmeksizin 15 Temmuz sanıklarına yönelik bu sanıkların mahkemeye çıkarılırken hal ve hareketlerinden dolayı açıklamalarda bulundum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme de her ne kadar sanık \"Tehdit\" ve \"hakaret\" suçlarından dava açılmışsa da Doğan\'a, Muğla 1. Asliye ve Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemelerinde devam eden dosyalar bulunduğunu, aynı eylem nedeniyle aynı sanık hakkında önceden açılan davalar bulunduğundan davanın reddine karar verdi. NİHAT DOĞAN: \"HAK YERİNİ BULMUŞ OLDU\" Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Doğan, kararın sevindirici olduğunu belirtti. Doğan, \"Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bence hak yerini bulmuş oldu. Ceza almış olsak da önemli değil. Önemli olan millet nezdinde beraat etmekti. Milletimiz bu devlet için, ezanlar için, bayrak için canını verdi. Biz de sırf bunlara tulum giydirin, FETÖ\'cü hainlere tulum giydirin, onlara sahip çıkan kim varsa alçaktır\' dedik diye ceza görseydik de, bizim canımız 15 Temmuz şehitlerinden çok daha önemli insanlar değiliz. Bu dava ile ilgili bence hak yerini bulmuş oldu\" dedi. Doğan daha sonra avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.