T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ (ek görüntü - 2)

  Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de yol çöktü

29 Kasım 2018 17:35

 


Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de yol çöktü. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. 

Rumeli Kavağı Liman Caddesi\'nin yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen olay sırasında araç ve yayalarının geçmemesi olası yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIRIMHakan KAYAİSTANBUL DHA SARIYERKavağı Liman CaddesiYoğunOlayBüyükşehir BelediyesiTrafik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24