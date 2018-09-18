(Görüntülü) Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, 26-29 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek. Sektör üreticilerine katkılar sunacak festivalde Türkiye ve dünyadan 150 katılımcı ürünlerini sergileyecek. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, 26-29 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar\'da gerçekleştirilecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ile ilgili açıklamada bulundu. Süs bitkiciliği sektörünün 15 yıl önce kadınların evlerinin arka bahçelerinde yetiştirdiği şimşir ile başladığını ifade eden Altuğ, \"Özellikle Sapanca ilçemizde kadınların evlerinin arka bahçelerinde şimşir yetiştirerek başladıkları bir iş kolu daha sonra ciddi anlamda firmaların da yatırım yaptıkları bir sektör haline geldi. Dış mekan süs bitkiciliği sektörü son yıllar içerisinde Sakarya\'ya çok ciddi anlamda katma değer sağlıyor\" dedi. Süs bitkiciliği sektörünün 40 bin istihdam sağlayan bir sektör haline geldiğini belirten Altuğ, \"Zaman zaman saksı değişiminde ve budamaların olduğu zamanlarda 40 bin istihdam sağlayan, eskiden ithal olarak getirdiğimiz birçok ürünü artık ihracata yönlendirmiş bir şehir var. Üretim anlamında büyüyoruz, fakat son yıllarda ürettiklerimizi pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Çok uzun bir süredir şehirdeki üreticiler İstanbul\'daki fuarlara katılarak, ürünlerini pazarlama adına çalışmalar yapıyorlardı. Fakat bu bizim için yeterli olmadı. Bu pazarlama faaliyetinin şehrimizde gerçekleşmesine inandık. Bu anlamda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın koordinatörlüğünde Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ve Sapanca ilçe belediyeleri ile birlikte organizasyon planladık. Özellikle turizm anlamında çok güzel bir ilçemiz Sapanca ve göl kenarında boş bir alanımız vardı. Burayı değerlendirmek istedik. TEM yolu yanında olması nedeniyle ulaşımı da rahat. Türkiye\'nin her yerinden 150 katılımcının ürünlerini sergileyeceği, 12-15 bin civarında ziyaretçinin gelip ürünleri görebileceği organizasyon planladık. Yalnızca ülke içerisinden katılımcılar yok, çevre ülkelerden de katılımcılar burada stant kurup, ürünlerini tanıtacaklar. Daha önce ürün ithal ettiğimiz firmalar da yerli ortaklarla birlikte burada ürün yetiştirmeye başladılar\" diye konuştu.