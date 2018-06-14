(Görüntülü) Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN BABASI AMBULANSLA EVE GETİRİLDİ Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda, askerliğinin tamamlanmasına 1 ay kala şehit olan oğlu Abdülselam Halat\'ın acı haberini tedavi gördüğü hastanede alan Medet Halat, ambulansla Karaköprü’deki evine getirildi. Ambulanstan sedyeyle alınan baba Medet Halat, eve götürüldü. SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI Öte yandan, Kuzey Irak’ta operasyona katılan şehit Abdülselam Halat\'ın mevzide top atışı yaptığı ve merminin üzerine ailesinin ismini yazdığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.