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(Görüntülü) Şanlıurfa'nın Suriye sınırına askeri sevkiyat

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te geçici görevle bulunan komando birlikleri, Suriye sınırında görev yapmak üzere, zırhlı araçlarla Şanlıurfa'ya hareket etti

13 Aralık 2018 21:15

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te geçici görevle bulunan komando birlikleri, Suriye sınırında görev yapmak üzere, zırhlı araçlarla Şanlıurfa\'ya hareket etti. Fırat\'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD\'ye operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından bölgeye askeri sevkiyat artırıldı. Kilis\'te geçici görevle konuşlu olan Tunceli 4\'üncü Komando Tugayı\'na bağlı komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve mayına dayanıklı kirpilerin de olduğu 50 araçlık konvoyla Şanlıurfa\'ya doğru yola çıktı. Araçların Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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