T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Şanlıurfa'da tefecilere operasyon: 8 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

16 Kasım 2018 02:57

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, geçen Salı günü kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, borç-alacak defteri ve tapu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKaçakçılıkOrganizeMüdürlüğüMali Büro AmirliğiSalıEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24