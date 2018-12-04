(Görüntülü) Şanlıurfa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, birçok evi su bastı. Evleri suyla dolan kişiler, yetkililere tepki göstererek çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.



Şanlıurfa\'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle evleri sel suları altında kalan bazı kişiler, tahliye işlemlerini kendi imkanlarıyla yaptı. Yağışların etkili olduğu Şeyhçoban Mahallesi\'nde birçok evi su bastığını ve belediye ekiplerinin kendilerine yardımcı olmadığını iddia eden Hamadi Genç, odaları suyla dolan evlerinin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.