(Görüntülü) Şanlıurfa'da oduncu pazarında yangın -2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Oduncu Pazarı’nda işyerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda işyerini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.







Yangın, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi\'nde bulunan Oduncu Pazarı\'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangınım çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA aracıyla destek verdi.







Yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor.