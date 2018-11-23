T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Şanlıurfa'da, gasp şüphelisi 4 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, vatandaşların cep telefonlarını tabanca ve bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı

23 Kasım 2018 20:44

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, vatandaşların cep telefonlarını tabanca ve bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı. Kentte, bazı kişilerin bıçak zoruyla cep telefonlarının gasbedildiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerleri yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.Y., S.K, F.A. ve İ.U. olduğunu saptadı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. ​Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKentteOlay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24