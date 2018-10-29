(Görüntülü) Şanlıurfa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde valilik önündeki Cumhuriyet Caddesi\'nde başladı. Törene Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.