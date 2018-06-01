(Görüntülü) Şanlıurfa'da 1 ayda uyuşturucuya 65 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da polis tarafından son 1 ayda \'torbacı\' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 264 kişiden, 65\'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içerisinde kent merkezindeki farklı adreslerde \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda kullanıma hazır vaziyette esrar ele geçirilirken, 264 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65\'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

