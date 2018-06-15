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(Görüntülü) ŞANLIURFA Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı 6 yaralı

Suruç’ta AK Parti'lilere saldırı: 6 yaralı   Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı

15 Haziran 2018 00:46

Suruç’ta AK Parti\'lilere saldırı: 6 yaralı

 

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, milletvekilinin kardeşi Mehmet Ali Yıldız\'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.



Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26\'ncı Dönem Milletvekili ve 27\'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Milletvekili Yıldız\'ın yara almadığı saldırıda, kardeşi Mehmet Ali Yıldız’ın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa\'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

 

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