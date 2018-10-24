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(Görüntülü) Sandıklı'da kaza 1 ölü

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tırla çarpışan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Keskin (36) hayatını kaybetti Kaza, saat 03

24 Ekim 2018 18:58

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Tırla çarpışan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Keskin (36) hayatını kaybetti Kaza, saat 03.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 66\'ncı kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Afyonkarahisar yönüne giden İdris Ö.\'nün (49) kullandığı 81 DB 518 plakalı Tırla aynı yönde giden Yaşar Ş.(33) idaresindeki 03 LG 474 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Osman Keskin yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Ali Osman Keskin\'in cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tır şoförü İdris Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hafif ticari araç sürücüsü Yaşar Ş. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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