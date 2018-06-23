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(Görüntülü) Sancaktepe'de yağmur... Alt geçitte araçlar mahsur kaldı (2)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE''de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı

23 Haziran 2018 18:27

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'\'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı. Alt geçide dolan su iş makineleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti. İstanbul\'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. İş makineleri tarafından alt geçide dolan su tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti. Bir sokak köpeği su dolan yere doğru ilerlerken vatandaşlar tarafından engellenerek uzaklaştırıldı. Su dolan alt geçitte kağıt toplayan bir kişi de zorlukla geçti.

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