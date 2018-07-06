T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da, Yeni Sanayi Sitesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, minibüse sıçradı

06 Temmuz 2018 20:18

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da, Yeni Sanayi Sitesi\'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, minibüse sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan- Erzurum yolundaki Yeni Sanayi Sitesi\'nde, öğle saatlerinde, plastik boruların depolandığı alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle park halindeki minibüse sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Esnafın ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği sanayi sitesi ile minibüsteki alevler, kısa sürede söndürüldü. Minibüs yangın sonucu hurdaya döndü. Yeni Sanayi Sitesi\'ndeki yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHAYeni Sanayi SitesiAlevleritfaiyeErzincan ErzurumSanayi SitesiAlevlerYangınEsnafınMinibüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24