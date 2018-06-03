(Görüntülü ) Samsunspor şirketleşti, İsmail Uyanık başkan oldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Bu sezon Spor Toto 2\'nci Lig\'de mücadele edecek olan Samsunspor\'da olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı. Yapılan genel kurulda kulübün şirketleşmesi oy birliği ile kabul edilirken, eski başkan İsmail Uyanık da yeniden başkan seçildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2017-2018 sezonun ikinci yarısında kayyum heyetine kalan Samsunspor\'da olağanüstü genel kurul yapıldı. Yapılan kurulda teklif önerisi olarak sunulan Samsunspor\'un şirketleşmesi oy birliği ile kabul edilirken, İsmail Uyanık da kulübün başkanı seçildi. Samsunspor Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda gerçekleşti. Genel kurulda ilk olarak divan heyeti seçildi. Divan başkanlığına Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz geldi. Ardından Samsunspor\'un Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra kayyum yönetiminden Osman Arslan kulübün mali tablosunu açıkladı. Arslan, kulübün 55 milyon 500 bin TL borcu olduğunu, Bahia\'ya 1 milyon 87 bin Euro ödendiğini, 352 bin Euro daha ödeneceği, ödenmediği taktirde ise 6 puanın silineceğini ve Larbi\'ye de 460 bin Euro ve 500 bin Euro tazminat davası ile birlikte 960 bin Euro\'nun ödenmesi gerektiğini ve bu futbolcuya da paraların ödenmediği taktirde de transfer yasağının geleceğini söyledi. Bunun üzerine salon da bulunan taraftarlar da eski başkan Erkurt Tutu\'ya tepki gösterdiler. SAMSUNPOR ŞİRKETLEŞTİ Mali tablonun açıklanmasının ardından Tahsin Kosif, salonda bulunanlara şirketleşme önergesini okuyarak bilgilendirdi. Ardından divan heyeti, Samsunspor\'un şirketleşmesini oylamaya sundu. Şirketleşme önergesi oy birliği ile kabul edildi. Önergenin oylanmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Usta birer konuşma yaptılar. Daha sonra kürsüye çıkan İsmail Uyanık, delegelere seslendi. Uyanık, \"Bizler hepimiz Samsun\'a aşık insanlarız. Bugün bizi burada tutan Samsunspor aşkıdır. Bu kulüp amatöre kadar düşseydi, gönlünde Samsunspor\'u yaşatan bu kadar genciyle, işadamıyla, taraftarıyla batması mümkün değildir. Samsunspor\'un burada durması zaten mümkün değil. Samsunspor\'u kimse 2\'nci Lig takımı olarak görmüyor. Ben takımı bıraktıktan sonra Samsun\'da çok güzel gelişen olaylar olmuş. Siyasetçisiyle, bakanıyla, vekiliyle, belediyeleriyle Samsunspor\'a kaynak oluşturmak adına herkes el birliği yapmış. Yardım kampanyaları sokaklara kadar gelmiş. Küçük esnafımızdan büyük işadamımıza kadar herkes Samsunspor için elini taşın altına sokmuş. Dolayısıyla bu daha önce yoktu. Bunun Samsunspor adına ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum\" dedi. \"TARAFTARIMIZIN GÜCÜNÜ KULLANMALIYIZ\" Samsunspor\'un altyapısının dağılmadığını belirten Uyanık, \"Samsunspor\'un geçirdiği zafiyetler sırasında takıma ağabeylik yapacak Kadıköyspor gibi, Atakum Belediyespor gibi, Yolspor gibi Samsunlu gençlerimize spor yapmalarına olanak verecek tesisleri hazırlamışlar. Samsunspor altyapısı halen Türkiye\'nin en bereketli tarlası olmaya devam ediyor. 53 yıllık tarihinde eski futbolcusuyla, eski teknik direktörüyle Samsunspor sevgisine sahip olan güçlü kudretli şehrin dinamitleri ve sivil toplum kuruluşların temsil eden öneli insanlarla içinde Samsunspor sevgisini yaşatacak bir topluluk halen devam ediyor. En önemli kazancımız bu. Başı olmayan bir kulüpte, devamlılığı olmayan bir kulüpte bir takım olaylar sonucu taraftarlarla yapılan işler biraz dejenere olmuş. Bunu düzelttiğimiz taktirde Türkiye\'nin en önemli ilk 5 taraftar grubu arasına girecek olan taraftarlarımızla ilişkilerimizi tekrar seviyeli çekmek ve onların inanılmaz gücünü kullanmamız gerekecek. Türkiye\'nin en iyi taraftarları bizde\" diye konuştu. \"YARIM KALAN GÖNÜL BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM\" Önümüzdeki günlerde devir komisyonu kuracağını ifade eden Uyanık, \"Bir gün yarım kalan bu borcu, gönül sevdamı ödemek, senelerin birikimini maddiyatla güçlü bir şekilde destekleyip, Samsunspor\'u bugüne kadar geçmişte getiremediğimiz noktalara getirmek gibi bir hayalim vardı. Bir türlü bu olanağı sağlayamadığım dediğim noktada hem Yüksel Yıldırım\'ın bu konudaki performansı, hem de istemediğimiz esnada kulübümüzün küme düşmesi, yangın esnasında duvarlardaki \'kırın\' ibaresi gibi cam, çerçeve kırıp bugün buraya gelmemizi gerektirdi. Bundan sonra bu şehirde yapacağımız çok iş var ve herkese ihtiyacımız var. Geçmişte Samsunspor başkanlığını yapmış, Samsun Divan kurulunda yer almış, Samsun\'un akil insanlarına, bu işe gönül vermiş bu işin üstatlarına bu devir sırasında, burada kimsenin kimseye hakkı geçmemesi adına, doğruları yapmamış adına, kalıcı, şeffaf ve 20 sene sonra bile \'helal olsun doğruyu yapmışlar\' dedirtmek için önümüzdeki günlerde devir komisyonu kurmak istiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde de işlemlere başlamak zorundayız. Çünkü yapacak çok işimiz var. Ne mutlu Samsunluyum diyene, ne mutlu Samsunsporluyum diyene\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından tebrikleri kabul eden Uyanık\'a Samsunsporlu taraftarlar, \'Uyanık başkan, Samsunspor şampiyon\' diyerek sevgi gösterilerinde bulundular.