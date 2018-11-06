(Görüntülü) Samsun'da 'Millet Bahçesi' için heyecanlı bekleyiş

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, atıl durumdaki 19 Mayıs Stadyumu alanının \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi için başlanan yıkım çalışmaları sürdürülüyor. \'Millet Bahçesi\'nde yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alan olacağı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hazırlanan proje ile bölgenin, çok iyi düşünülmüş yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi. Kentte, yerine \'Millet Bahçesi\' yapılmak üzere yıkımına başlanan Canik ilçesindeki 19 Mayıs Stadyumu\'nda çalışmalara devam ediliyor. Yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alanın bulunacağı \'Millet Bahçesi\'nde futbol sahası, tenis kortları, çok amaçlı sahalar, yaya yolları, meydan, koşu parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, açık hava spor alanları ve oyun alanları olacağı belirtildi. Bölgenin engelliler için de tamamen erişilebilir olacağı kaydedildi. \'ŞEHRE AİT OLAN YİNE ŞEHRE ARMAĞAN EDİLİYOR\' Samsun\'daki \'Millet Bahçesi\' projesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, \"Hakikaten 24 Haziran seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın seçim beyannamemiz kapsamında açıklamış olduğu Türkiye’nin geleceğine dair çok önemli projeler, yenilikler ve hedefler vardı. Ama bunlardan gerçekten baktığımızda en çok akıllarda kalan en çok hafızalara kazınan ve bugün Türkiye’nin hemen hemen tüm şehirlerinde uygulamalarına şahit olduğumuz en somut çıktıları sanırım Millet Bahçeleri. \'Millet Bahçeleri\' projeleri ile sadece biz stadyum alanlarını bir parka bir bahçeye dönüştürmek üzerinden meseleye bakmıyoruz. Aslında şehre ait olanı, şehrin tam da merkezinde bulunun o en önemli yaşam alanını şehrin yine ta kendisine o şehirlere armağan eden, onlara geri veren bir bakışın bir anlayışın aslıda somutlaşmış bir projeye dönüşmüş hali bugün Türkiye’de hemen hemen bütün şehirlerimizde başlayan ve devam eden projeler süreci\" diye konuştu. \'ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK\' Kentte yaşayanlara nefes aldıracak alan oluşturulacağını dile getiren AK Parti\'li Karaaslan, \"Samsun’umuzda yeni stadımızın gerçekleşmesiyle birlikte atıl kalan kullanılmayan ama şehrin merkezinde çok önemli bir nokta var olmaya devam eden 19 Mayıs Stadyumu\'nun artık stadın yıkılarak onun yerine bir Millet Bahçesi\'nin Samsun’umuza armağan edileceği bir süreci çok yakında yaşayacağız. Proje çok kapsamlı. Çok iyi düşünülmüş bir yaşam alanı, gençler için çocuklar için aileler için hem sportif faaliyetler açısından hem de hakikaten şehrin merkezinde nefes alacak belki bu anlamda bir araya gelecek birlikte paylaşacağımız çok önemli bir mekana bir yaşam alanına sahip olacağız Samsun’da. Bu açıdan bakıldığında ben çok kıymetli bir proje olarak gözlemliyorum. Fakat aynı zaman da Samsun’umuzun bu yeni projede bir takım beklentileri var. Dolayısıyla bizlerde Ankara\'ya bu talepleri iletiyoruz ve inşallah önümüzdeki günlerde Millet Bahçemizin Samsun’a ait olan tarafıyla ilgili Samsun hafızasının geleceğe taşınması noktasıyla ilgili de çok önemli ve güzel haberlere inşallah vesile olacak bir açıklama yapacağız\" dedi. 19 MAYIS STADYUMU Samsun\'daki 19 Mayıs Stadyumu, 23 Şubat 1975 tarihinde, Samsunspor- Trabzonspor maçıyla faaliyete alındı. Stadyumda, 20 Mayıs 2017\'de son kez Samsunspor- Bandırmaspor maçı yapıldı. Samsunspor\'un yeni stadyumunun 2017 yılında faaliyete geçmesinin ardından atıl durumda kalan stadın bulunduğu alanın \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi için geçen ay yıkım çalışmalarına başlandı.