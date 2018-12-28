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(Görüntülü) Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı

28 Aralık 2018 13:38

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, 2\'si baba oğul olmak üzere Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

 

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