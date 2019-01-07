(Görüntülü) Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine arama- kurtarma çalışması yapıldığı, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada; Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta, Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nca bot ve helikopter ile anında arama- kurtarma faaliyeti başlatıldığı kaydedilirken, mürettebattan 3 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlık tarafından gemideki diğer görevlilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Öte yandan gemiden kurtarılan 3 görevlinin, helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldüğü öğrenildi. Samsun açıklarında fırtına etkili olurken, Karadeniz illerinden kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.