(Görüntülü) Şampiyon güreşçi Kayaalp'den Filistin'e destek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, İsrail\'in saldırısı sonucu Filistin\'de hayatını kaybedenler için Allah\'tan rahmet dileyerek, \"Kudüs Filistin\'dir. Kudüs de Filistin\'in başkentidir. Bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır\" dedi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kayaalp, Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü\'nün Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlediği Gençlik Haftası etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayaalp, \"Dün Filistin\'de gerçekleşen İsrail saldırısı sonucunda Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Onlara rahmet diliyorum. Her zaman biz bunu Müslüman olarak biliyoruz ki Kudüs Filistin\'dir. Kudüs de Filistin\'in başkentidir bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır. Onlara haklı mücadelelerinde Allah\'tan yardım diliyorum inşallah zaferle çıkarlar. Kudüs ilelebet Filistinlilerin kalır\" dedi.