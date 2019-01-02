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(Görüntülü) Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü

02 Ocak 2019 18:13

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü gördüğü sokak köpeğinin üzerini boynundan çıkardığı şalı örttü. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi\'nde bir kafeden çıkan kadın, iş yerinin önünde sokak köpeğinin yattığını gördü. Soğukta üşüyen köpeğin yanında bir süre duran kadın, boynundaki şalı çıkararak köpeğin üzerine örttü. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının şalı köpeğin üzerine örttükten sonra kafe önünden ayrıldığı görüldü.

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