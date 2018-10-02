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(Görüntülü) Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili açıklama (1) (Aktüel)

Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de  saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr

02 Ekim 2018 22:46

Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de  saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr. Oğuzhan Cücü açıklama yaptı. Hastanedeki diğer doktorlarla birlikte kamera karşısına geçen Cücü, \"Son derece üzgünüz . Bu hain saldırıyı kınıyoruz\" dedi.


 



 


 

Saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman\'ın durumunun kritik olduğunu belirten Cücü, \"Tedavisi devam ediyor. Şu an kritik süreci devam etmekte. Kritik durumu atlatması için umutla beklemekteyiz\" diye konuştu.

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