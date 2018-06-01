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(Görüntülü )Saklandığı ağacın kovuğuna yıldırım düşmesiyle öldü

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde, Mustafa Körlü (49), yağmurdan kaçarak saklandığı ağaç kavuğuna yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

01 Haziran 2018 01:41

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde, Mustafa Körlü (49), yağmurdan kaçarak saklandığı ağaç kavuğuna yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi Soğucak mevkiinde meydana geldi. Aniden başlayan yağmurdan kaçan Mustafa Körlü, bir ağacın kovuğuna sığındı. Körlü, yağmurun bitmesini beklerken ağaca yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Körlü\'nün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körlü\'nün cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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