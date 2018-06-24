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(Görüntülü) Saka kuşu, itfaiyecinin tuttuğu kapaktan su içti

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye çavuşunun bir saka kuşuna pet şişe kapağından su içirmesi ilginç görüntüler oluşturdu

24 Haziran 2018 22:06

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nde görevli itfaiye çavuşunun bir saka kuşuna pet şişe kapağından su içirmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün bahçesindeki kameriyede dinlenen itfaiye personellerinin yanına bir saka kuşu geldi. Bir itfaiye çavuşu da sarı renkteki saka kuşuna pet şişe kapağından su içirdi. Başka bir itfaiye personeli tarafından kaydedilen görüntüler, ilgiyle izlendi. Görüntülerde kuşun suyu içtikten sonra uçarak uzaklaşması yer aldı.

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