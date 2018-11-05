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(Görüntülü) Sahte rapor operasyonun 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

NİĞDE?de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8?i adliyeye sevk edildi

05 Kasım 2018 15:43

NİĞDE?de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen \'Engel-Sizsiniz\' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8?i adliyeye sevk edildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 2 Kasım\'da; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir,  Samsun, Erzincan,  Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese \'Engel-Sizsiniz\' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli, bakım maaşı aldığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi Niğde Adliyesine sevk edildi.

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