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(Görüntülü) Sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesine gizlenmiş

ANTALYA'da FETÖ operasyonda, 8 şüpheli yakalandı

21 Aralık 2018 22:15

ANTALYA\'da FETÖ operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. \'Gaybubet evi\' olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para ele geçirildi. 
Antalya\'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları \'gaybubet evi\' olarak bilinen adreslerine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi içersinde sahte kimlikler ve para ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

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