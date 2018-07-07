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(Görüntülü) Sahte çağrı merkezi kurup, vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kurdukları korsan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 7 kişi tutuklandı

07 Temmuz 2018 01:16

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da, kurdukları korsan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da çok sayıda vatandaşın, telefonla arayan kişilerce dolandırılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcıların kurdukları korsan çağrı merkezinden vatandaşları arayarak dolandırdığını tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından çağrı merkezine baskın yaptı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19\'u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen Kadriye. K., Ali B., Murat  B., Hasret  A., Şevket T., Özgür Ş. ve Ali Ç. tutuklandı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda bilgisayara el konulurken pek çok kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu.

 

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