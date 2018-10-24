(Görüntülü) Sağlık merkezinin kirlenmemesi için galoş takıp içeri girdiler

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı iki kadın, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'ne, ayakkabıları çamurlu olduğu için galoş giyerek girdi. O anlar, merkezin güvenlik kameraları ve güvenlik görevlisi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde hizmet veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'ne, dün saat 09.50\'de lavaboyu kullanmak için gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Nurcan Gönülkaş (40) ve Gönül Batıt\'ın (41), içeri girerken galoş giydi. Duyarlı iki kadının, sağlık kuruluşuna girerken, yerlerin kirlenmemesi için yanlarında taşıdıkları galoşu çamurlu olan ayakkabılarına geçirmeleri, güvenlik kameralarınca görüntülenirken, vatandaşların da takdirini topladı. İki kadını gören güvenlik görevlisi de o anları cep telefonuyla görüntüledi. Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, belediye çalışanı 2 kadını makamında kabul ederek, kendilerine teşekkür etti. Kadın çalışanlardan Nurcan Gönülkaş, \"Parklarda, bahçelerde temizlik, bitki ekim işlerini yapıyoruz. Sürekli toprakla uğraştığımız için ayakkabılarımız kirli oluyor. Temiz bir yere girdiğimizde yanımızdaki bu galoşu giyerek önlemimizi alıp, etrafı kirletmemiş oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına girip çıkarken özellikle galoş giymeyi dikkat ediyoruz. Arkamızdan laf söylenmesini istemeyiz\" dedi. Diğer belediye çalışanı Gönül Batıt da ayakkabılarıyla etrafı kirletmemek için galoş giydiklerini söyledi. \'GALOŞ GİYMEKTE ISRAR ETTİLER\' Belediye çalışanı kadınların hastane girişinde yerlerin kirlenmemesi için ayaklarına galoş giyme anlarını cep telefonuyla görüntüleyen hastane güvenlik görevlisi Taner Adıgüzel o anları şöyle anlattı: \"Arkadaşların binanın girişinde galoş giydiklerini fark ettik. Galoş giymeden de girebileceklerini, bunun sorun olmayacağını söyledik. Ancak, onlar, buranın bir kamu kurumu olduğunu, yerlerin kirlenmemesi gerektiğini söyleyip, galoş giymekte ısrar ettiler.\" ÇİÇEK VERİP, TEŞEKKÜR ETTİ Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya, ise iki kadın belediye çalışanlarına örnek davranışları nedeniyle, çiçek vererek teşekkür etti. Başhekim Kaya, \"Olayı duyunca ben de gerçekten çok şaşırdım. Manisamızın güzel yürekli, ince ruhlu ablalarımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu tür davranışlar devletimizin sağlıkta yapmış olduğu yatırımların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesidir. Bizim insanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu olayı duyduktan sonra ablalarımızı davet ederek, kendilerine bir teşekkür etmek istedik. Çünkü kamu kurumuna karşı göstermiş oldukları bu duyarlılıktan ötürü, bu insanlarımıza bir teşekkürü borç bildik\" diye konuştu.