(Görüntülü) Sağlık görevlilerine tekme tokat dayak güvenlik kamerasında

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'DEKİ bir vakaya gelen sağlık ekipleri, olay yerine geç geldiği gerekçesiyle bir grup tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Yahya Kemal Mahallesi Timur sokakta önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Timur sokakta yüksekten düşme ihbarına gelen sağlık ekipleri, olay yerine geç geldiği gerekçesiyle bir grup tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kavga sonlanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından saldırıya uğrayan sağlık ekiplerinin darp raporu almak üzere hastaneye gittiği öğrenildi. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde olay yerine gelen sağlık ekipleri bir grup tarafından ilk önce aracın içerisinde saldırıya uğruyor. Araçtan inen sağlık ekipleri daha sonra yeniden aynı grubun ikinci kez saldırısına uğruyor. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası kavga sona erdiği kameralara yansıyor.