(Görüntülü) Sabiha Gökçen Havalimanı'nda lüks taksi hizmeti

ANIL UÇAN / İSTANBUL(DHA) - SABİHA Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP), tarafından başlatılan lüks taksiler Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı.





Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda SAWKOOP önemli bir yeniliğe imza attı. Yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmak için lüks taksi hizmeti başladı. 200 bin liralık araçlarla başlayan hizmet, yolcular tarafından yoğun ilgi görüyor. Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, \"Yolcularımızın daha geniş, daha lüks ve daha kaliteli hizmet ile seyahatlerini yapmaları adına kooperatif olarak böyle bir uygulamayı başlattık” dedi.





\"15 ARAÇLA HİZMET VERİYORUZ\"





SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu durum bir ihtiyaçtır. Havalimanları bu konularla ilgili en çok talep edilen yerdir. Şuan da 15 adet aracımız var. Bu araçlarla ilgili herhangi bir sınırlandırma yok. Talep karşılığında ne kadar araç gerekirse o kadar araç ilavesi yapacağız. Oldukça yoğun talep var zaten. Sayıyı artıracağız. Ücret olarak ise normal sarı taksilerin iki katı ücretinde. Bu şekilde araçlarımızın olması havalimanında çeşitlilik açısından olumdur. Bu hizmeti kullanan her yolcudan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Araçlarımızın fiyatları 200 bin Türk Lirası civarındadır. Araçların içini de yaptırdığınız zaman 250 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Ciddi bir yatırım tabii. Havalimanında böyle bir hizmete ihtiyaç vardı” dedi.





İLK KEZ MAAŞLI TAKSİCİ UYGULAMASI





Lüks araçların şoförlerinin sabit maaş ile çalışmaya başladığını belirten Ahmet Çavuş, ”Şu anda bulunan araçlarımız ve ilave edilecek araçların tamamında çift şoför ve maaş sistemi ile şoförler çalışacaktır. Yolcuya daha kaliteli hizmet vermek adına yevmiye sistemi olmayacaktır. Yine durağımızda yapmış olduğumuz sarı ticari taksiler ile ilgili toplantıda, durağımızda yakın bir gelecekte yevmiye sistemini kaldırıp maaş sistemini getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sisteme geçen arkadaşlarımız var. İnşallah bir yıla kalmaz tüm araçlarımızda maaş sistemine geçmeyi hedefliyoruz. Maaş sistemine geçtiğimiz zaman şoför ile yolcu arasında daha kaliteli hizmet olacaktır. Şoför, maaşının dışında bahşiş de almış olacak. Bu şekilde daha kaliteli hizmet ortaya çıkacak” dedi.