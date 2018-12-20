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(Görüntülü) Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist çalışmasında kaza:1 ölü

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı ikinci pistin zemininin toprak dolumu yapıldığı yerde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, saat 17

20 Aralık 2018 00:19

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı ikinci pistin zemininin toprak dolumu yapıldığı yerde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, saat 17.40 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı. O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Göçüm’ün cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

 

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