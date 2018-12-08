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(Görüntülü) Saati sorduğu kişinin cep telefonunu alıp kaçtı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de saati sorduğu İ

08 Aralık 2018 18:19

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de saati sorduğu İ.A.\'nin (41) elindeki cep telefonunu alıp kaçan F.U.C. (25), polisin çalışmasıyla yakalandı. Olay, 30 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Halk Bahçesi\'nde meydana geldi. F.U.C., İ.A.\'nın yanına gelip, \"Birini arayacağım, telefonunuzu kullanabilir miyim?\' diye sordu. İ.A. ise bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra tekrar dönen F.U.C., \'Saat kaç\' diye sordu. İ.A. da saate bakmak için telefonu çıkardı. Bu sırada F.U.C., telefonu alıp kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giden İ.A.\'nın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla F.U.C., dün Cumapazarı civarında yakalandı. Emniyete götürülen F.U.C. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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