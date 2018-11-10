(Görüntülü) Saat 09.05'te Bursa'da hayat durdu

BURSA,(DHA) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80\'inci yıldönümünde Bursa\'da da törenle anıldı. Cumhuriyet Alanı\'nda Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Bursa Valisi Yakup Canpolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın yanı sıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canpolat ve Başkan Aktaş, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saatler 09.05\'i gösterirken sirenler çaldı ve saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı söylendi, bayraklar yarıya indirildi. Bu esnada trafikteki vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.