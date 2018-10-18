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(Görüntülü) Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

18 Ekim 2018 13:12

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait \'Admiral Grigorovich\' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Ege Denizi\'nden saat 07.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'nın 494 borda numaralı \'Admiral Grigorovich\' isimli savaş gemisi, saat 08.45\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu dönerek, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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