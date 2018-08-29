(Görüntülü) Rus donanması Akdeniz'e filo indirdi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- SURİYE\'nin İdlib bölgesinde, ABD ve Rusya arasında son dönemde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, Rus donanmasının 16 askeri gemisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Akdeniz\'e indi.



Rusya, iç savaşın yaşandığı Suriye\'deki Tartus ve Lazkiye kentlerinde bulunan üslerine bugüne kadar birçok kez askeri gemi gönderdi. Bu gemiler son birkaç yıldan bu yana yüzlerce kez İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yaptı. Son günlerde Suriye\'nin İdlib kentiyle ilgili ABD ve Rusya\'nın karşılıklı açıklamaları ardından Türk boğazlarında da askeri gemi geçişleriyle ilgili yeniden bir hareketlilik başladı.



Rus donanması bu kapsamda 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 16 askeri gemisini Akdeniz\'e gönderdi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçen, aralarında \'Admiral Grigorovich isimli güdümlü füze fırkateyninin de bulunduğu toplam 16 askeri gemi, Rusya\'nın, Suriye\'de bulunan Tartus ve Lazkiye üslerine gitti.

