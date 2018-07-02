(Görüntülü) Rus Büyükelçi Erkhov: Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, birçok Rus vatandaşının tatil için Türkiye\'nin güney bölgelerine geldiğini belirterek, \"Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz\" dedi.



Antalya\'ya iş ziyareti için gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Ruslar için \'Küçük Moskova\' olarak bilinen Kemer ilçesinin Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'e nezaket ziyaretinde bulundu. Belediyenin kapısında Büyükelçi Erkhov ve Başkonsolos Rogoza\'yı karşılayan Başkan Mustafa Gül, misafirlerine makamına kadar eşlik etti.



\'BİZ BURAYA GELMEYE HAZIRIZ, PARA VERMEYE HAZIRIZ\'



Makam odasında sohbet şeklinde geçen görüşmede konuşan Rusya Büyükelçisi Erkhov, Türkiye genelinde nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Erkhov, \"Rusya ile çok sağlam bağları olan Kemer Belediyesi\'ni de ziyaret ediyoruz. Bize zaman ayırdığı için Başkan Beye teşekkür ederim. Türkiye\'nin güney bölgesi çok güzel bir havaya sahip ve bu bizim için çok önemli ve değerli. Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye\'nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist sayısının fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini göstermektedir. Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz. Biz buraya gelmeye hazırız, para vermeye hazırız, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız da burada konfor ve güvenlik konularını ön planda tutuyor ve bunları burada gördükleri için geliyorlar, bu da sevindiriyor bizi. Size de Ruslar için yaptıklarınızdan dolayı, turistlerimizin konforunu sağlamanızdan dolayı ve yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Güneye gelmişken bizim turistlerimize ve vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı, zaten Kemer\'e gelmeyi de açıkçası çok istiyordum\" dedi.



\'RUSLARA EN İYİ HİZMETİ VEREN BÖLGEYİZ\'



1994 yılında Rusya ile ilk çalışmalarını yaptıklarını ve 1995 yılı itibariyle turistlerin gelmeye başladığını aktaran Belediye Başkanı Mustafa Gül, bölgede birçok Rus vatandaşının da Türkler ile evli yaşadığını söyledi. Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Kemer\'in hem doğal yapısı, denizi ve eğlencesiyle Ruslara en iyi hizmeti veren bölge olduğumuzu düşünüyorum. Yaklaşık 24 yıldır hem burada yaşayan Ruslarla hem de turist olarak gelen Ruslarla dostluğumuz devam ediyor. Ben de belediye başkanı olduğum sürece burada yaşayan Ruslarımızın, hem çocuklarıyla, hem aileleriyle hep onların özel günlerinde beraber oluyoruz. 2015 yılından itibaren de 9 Mayıs\'taki Rusya\'nın Zafer Bayramı\'nı Kemer\'de kutluyoruz. Bu sene de konsolosumuzun katılımıyla güzel bir kutlama yaptık. 5- 6 Rus sanatçı getiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla da Rusya\'nın haricinde 9 Mayıs\'ı kutlayan tek şehir biziz. Onun için de sağ olsun daha önceki konsolosumuz bana bir devlet nişanı hediye etti\" diye konuştu.



\'BİR VÜCUDUN İKİ PARÇALARI GİBİ GÖRÜYORUZ\'



Bölgenin turizm şehri olmasından dolayı her şeyi başta Ruslar olmak üzere turistlere göre yaptıklarını vurgulayan Başkan Gül, \"Bununla birlikte de güvenlik anlamında şehrimiz turistler için güvenli bir noktadır. Bizler Kemerliler olarak Ruslarla kendimizi bir vücudun iki parçaları gibi görüyoruz\" dedi.



Konuşmaların ardından Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Başkan Mustafa Gül\'e, ortasında Rus ambleminin olduğu, çevresinin de Türk motifleriyle çevrili tabağı hediye etti. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ise Başkan Gül\'e futbolu sevmesi ve Kemer\'de düzenlenen konsolosluk turnuvası dolayısıyla Rusya\'da devam eden Dünya Kupası\'nda kullanılan futbol topundan hediye etti. Hediyeyi verirken Konsolos Rogoza, \"İspanya\'yı yendik daha sonra da kim kaldıysa yeneceğiz\" dedi.

