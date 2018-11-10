(Görüntülü) Ruhani: İran petrol satamazsa diğerleri de satmakta sıkıntı yaşar

Ekber Karabağ / Tahran, 10 Kasım (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'nin 5 Kasım\'da başlattığı yaptırımlara bağlı olarak ülkesinin petrol ihracının engellenmesi durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışında sıkıntı yaşayacağı uyarısı yaptı. Yasama ve yargı erkleri başkanlarıyla yapılan üçlü zirvenin ardından konuşan Ruhani, ABD yaptırımlarının İran\'ın petrol ihracatını engelleyemediğini savundu. Ruhani, Washington yönetiminin İran\'dan petrol alımı konusunda bazı ülkelere tanıdığı muafiyete de değinerek, ABD\'nin İran\'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi başaramayacağını vurguladı ve ekledi: \"İran\'ın petrol ihracatını sıfıra indireceklerini sürekli söyleyen ABD makamları, petrol fiyatlarının 150 dolara yükseleceği gerekçesiyle bunu yapamayacaklarını itiraf etmek zorunda kaldılar. Bölgede ya tüm ülkeler petrol satabilecek, ya da İran\'ın petrol satışı durdurulacaksa, diğer ülkeler de satışta sıkıntı yaşayacak.\" Ruhani, ABD\'nin 5 Kasım\'da ikinci aşamasını yürürlüğe koyduğu İran\'a karşı yaptırımları \"psikolojik savaş\" olarak tanımlayarak, \"Yeni yaptırımlar, ülke ekonomisine bir etkisi olmadı, çünkü Amerikalılar ellerindeki tüm okları zaten daha önceden İran\'a fırlatmıştı ve ortada yeni bir şey yoktu\" diye ekledi. (Fotoğraflı)