(Görüntülü) Roman çocuklar bir günlüğüne polis oldu

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'İN Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi\'nde, Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneğinin \'Bir gün sen de polis ol\' projesi kapsamında 3 Roman genç, bir günlüğüne üniforma giydi. \'Bir gün sen de polis ol\' projesi kapsamında Bandırma İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Roman çocukları polislik mesleğine yöneltmek ve meslek hakkında bilgi vermek için etkinlik düzenlendi.Turgay Malgir (14), Mertcan Şahin (15) ve Didem Gündiğer (13) isimli çocuklar polis kıyafeti giyerek İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında polislerin çalışmalarını izledi, polislik mesleği ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı. Dernek Başkanı Eyüp Demirezen, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte \'Bir gün sen de polis ol\' isimli proje başlattık. 3 gencimizi temsili olarak birkaç saatliğine de olsa polislik mesleğinin temellerini, nasıl polis olunuru, polisin toplumdaki yerini ve onlardan beklentilerini birinci ağızdan dinledi dedi. MÜDÜR YARDIMCISINDAN DİNLEDİLER Çınarlı Mahallesi\'nde bulunan dernek binasında İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş, çocuklarla bir araya gelerek polislik mesleğini anlattı. Polis olmak için gerekli şartları aktaran Karabaş, Polislik mesleği hakkında gençlerimize bilgilendirme yaptık. Eyüp Demirezen öncülüğünde gençlerimizi bir gün de olsa polis olarak eğittik. Onlara görev anlayışımızı anlattık diye konuştu. Bir Roman kadın da İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş\'tan çocukların uyuşturucudan kurtarılması için yardım istedi. Çınarlı Mahallesi\'nde bulunan dernek binasından polis araçlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen 3 çocuk daha sonra burada polis memurlarından çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Çocukların en çok dikkatini haber merkezi ve mobese kameraları çekti. Çocuklar yapılan proje kapsamında polislik mesleğini en ince detaylarına kadar öğrenme fırsatı yakaladı.