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Spor

(Görüntülü) Robinho: "İyi bir takımız"

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu mücadeleyi vereceğiz" dedi

11 Eylül 2018 22:32

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor\'un Brezilyalı yıldızı Robinho, \"İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu mücadeleyi vereceğiz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 5\'inci haftasında pazar günü kendi sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde akşam gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Tam kadro gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ve geniş alanda pas çalışması ile devam etti. 

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir Grup Sivasspor\'un Brezilyalı yıldızı Robinho geride kalan 4 haftada iyi maçlar çıkarmalarına rağmen 4 puan aldıklarını söyledi. İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Robinho, \"4 haftalık süreçte 4 puan aldık. Aslında çok iyi oynadığımız maçlar da vardı. Bunlardan 3 puan alabilirdik. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var ve 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Aslında içerde ve dışardaki maçların hepsi zordur. 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu mücadeleyi vereceğiz\" dedi.

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