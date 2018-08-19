T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Rize'de yaylada kaybolan 3 kişiyi JAK timi buldu 

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybeden 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu

19 Ağustos 2018 15:06

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybeden 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu. 

Çamlıhemşin ilçesi Samistal Yaylası\'ndan Yukarı Kavron Yaylası\'na doğru dün gece yürüyerek yola çıkan Cemalettin Muslu  (67), Kemal Irmak (18) ve Beytullah Okumuş (18), bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybetti. Bir uçurumun kenarına gelen 3 kişi, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yerleri belirlenen 3 kişi için bölgeye, JAK timi sevk edildi. Gece sisle kaplı bölgeye çıkan ekip, kayıp 3 kişiye bulunduğu yerden alarak Ayder Yaylası\'na indirdi. 

Cemalettin Muslu, merada sis nedeniyle kaybolduklarını belirterek \"Ormanlık alana girdik ve bir uçurumun kenarına geldik. Sarp kayalıklarda mahsur kaldık. Jandarmayı aradık. Onlar yerimizi belirledi. 3 saat bölgede mahsur kaldıktan sonra gelip bizi aldılar\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Rize DHA RİZEJandarma Arama Kurtarma JAKSamistal Yaylası Yukarı Kavron YaylasıCemalettin MusluKemal IrmakBeytullah OkumuşBirCepJAKGeceAyder YaylasıMusluSarpJandarmayıOnlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24