(Görüntülü) Rize'de sağanak yolları göle çevirdi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize Valiliği, yağışların süreceğini açıklayarak, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.



Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Öğrenciler, güçlükle okullarına ulaştı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, uzun araç kuyrukları oluştu. Güney Çevre Yolu\'nda oluşan su birikintileri yayalara zor anlar yaşattı. Atatürk Caddesi\'nde bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Kent genelinde küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, heyelanlı bölgelere müdahale için çalışma başlattı.



VALİLİK UYARDI



Rize Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların süreceği belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olunması yönünde uyarıldı. Açıklamada, \"Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; ilimizde halen devam etmekte olan kuvvetli ve şiddetli yağışların, yarın gece geç saatlere kadar devam etmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.